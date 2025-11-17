Борисов: Развиваме отлични двустранни отношения с Германия както в политически, така и в икономически и търговски план

"Отличните двустранни отношения между България и Германия се развиват устойчиво както в политически, така и в икономически и търговски план. Германия остава наш водещ партньор, а сътрудничеството между двете държави продължава да се разширява чрез инвестиции, технологии и съвместни инициативи, които носят реални резултати и откриват нови възможности". Това е заявил днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща в Централата на партията с Давид Прайзенданц, член на германския Бундестаг. Това съобщи във фейсбук страницата си Борисов.

Двамата са провели разговор, насочен към бъдещите перспективи в партньорството. На срещата е присъствал и ръководителят на бюрото на Фондация „Конрад Аденауер" в България Норберт Бекман-Диркес, става ясно още от публикацията.

На снимката, споделена в публикацията, се вижда и Мария Габриел.

"България и Германия споделят разбирането, че европейската перспектива на държавите от Балканите, Украйна и Молдова и укрепването на отбранителните способности на Европа са ключови за стабилността на нашия регион. Подчертах значението на по-тясното сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО - от модернизацията на въоръжените сили до развитието на общи проекти и повишаването на оперативната съвместимост. Само чрез реални и практични усилия можем да гарантираме сигурността на европейските граждани", пише в публикацията си лидерът на ГЕРБ.