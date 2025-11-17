Светлините на най-голямото живо Коледно дърво в Европа ще бъдат светнати от самия Дядо Коледа на 29 ноември от 17.30 ч. на площад България в Димитровград. Пристигането на дългоочаквания гост отново ще бъде изключително впечатляващо и ще зарадва деца и родители, дошли на събитието, за да преживеят вълнуващия миг. Коледното дърво, което се намира на площада на Димитровград е високо повече от 30 метра.

По традиция със запалване светлините на коледното дърво, грейва и цялата празнична украса в града, за да създаде неповторима празнична атмосфера през месец декември за жителите и гостите на Димитровград. Специално организиран за събитието Коледен базар ще отвори врати с интересни и тематични украси за предстоящите празници. В Работилницата на Дядо Коледа, малчуганите ще помагат на елфите да изработват коледно-новогодишни парти аксесоари и ще рисуват с брашно. Занаятчийница, Сладкарница, Поща, Гостилница и разнообразна програма ще посрещнат Дядо Коледа на площада в Димитровград.

В Коледен базар месни търговци ще предлагат ръчно изработени коледни свещи и тематични сувенири от вълна и различни украси за коледа, в Сладкарницата ще има примамливи сладки изкушения, а в Гостилницата ще се предлагат вкусна храна и вино. Всеки желаещ ще може да си направи снимка пред атрактивен кът за снимки, за да запечата спомена от вълнуващото събитие, а Пощата на Дядо Коледа тази година отново ще очаква писмата с желания на малчуганите.

Красива програмата от сцената в духа на Коледа ще радва малки и големи с хореографията на децата от Общинския център за танцово изкуство "Галаксико", музикалните изпълнения на талантливата Надежда Георгиева и магичната музика на електрическа цигулка в изпълнение на Ивелина Христова-Стефанова. Разбира се красива заря очаква всички дошли на площада граждани, за вълнуващия миг с грейване светлините на Коледното дърво.