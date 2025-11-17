Ники Кънчев: Днес е Денят на недоносените деца, честит празник на тези малки герои

"Честит ви един не много популярен празник днес 17 ноември! Денят на недоносените деца! Тези малки герои, които знаете, че аз безумно обичам, защото вкъщи имам същото мишле". Това написа във фейсбук профила си журналистът Ники Кънчев.

"Стартът им е неравен, страховете са безумни, но лекарите, сестрите, специалистите правят всичко по силите си за да растат тези деца като всички други. Вчера доктор Радка Масларска и нейният екип от Неонатологията в "Токуда" събраха на торта и кино мишлетата и техните семейства. Във въздуха имаше много позитивна енергия, океан от усмивки и планини от надежди", написа той в своята публикация.

"Ето ме с Вяра и Алекс, сестричка и братче, родени съответно 720 и 880 грама. Родени са на 26 ноември и преди година майка им Радина ми призна, че въобще не е подозирала, че има такъв Празник. Е има! И Торта имашеее!", завършва публикацията си Кънчев.

Ники Кънчев и съпругата му Даниела са имали близначки, но едната е починала, докато другата е била спасена.