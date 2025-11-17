ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков за коледните надбавки на пенсионери...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21732002 www.24chasa.bg

Хванаха ученик, разпространявал опиат за вейпове сред съучениците си във Варна

1976
Полиция

Задържаха ученик от елитно варненско училище, разпространявал синтетичен канабиноид сред съучениците си. Младежът е търгувал с опиата, предназначен за вейп устройства, в и около учебното заведение. Задържан е веднага след продажба на дрогата, пише БНТ.

Само за седмица полицията във Варна задържа 22-ма души, сред които четири жени, за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение. Намерените у тях опиати са метамфетамин, марихуана, хероин и синтетичен канабиноид – течност за вейп устройства. Образувани са 16 бързи и 7 досъдебни производства.

Друг фрапиращ случай е задържането на 26-годишен варненец, който е разпространявал наркотични вещества в ж.к. "Владислав Варненчик". У него е намерен един от най-силните стимуланти, който е и с най-висок потенциал за развиване на зависимост – метамфетамин.

Срещу него е образувано досъдебно производство. При последвало претърсване в дома на младежа са намерени 18 броя пакетчета с метамфетамин, приготвени за продажба, суха тревиста маса – марихуана и таблетка "mdma". Наложена му е мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари