На 22 ноември залесяват нови 13 хиляди фиданки на мястото на изгоряла гора край Стара Загора

Ваньо Стоилов

Подготвен за залесяване терен край Стара Загора Снимка: Община Стара Загора

Нови 13 хиляди фиданки от вида атласки кедър ще бъдат засадени на 65 декара площ в местността „Седми километър" край Стара Загора. Това е поредно потвърждение, че на мястото на опожарените терени ще има само гора, соментират от пресцентъра на община Стара Загора.

За дата на акцията е определен денят 22 ноември 2025 г., събота, от 10.00 часа. Промяна ще има само при неблагоприятни метеорологични условия.

Ръководството на общинана призовава хората отново да участват в екологичната инициатива, както вече стана традиция. „Заедно можем и трябва да пазим града си и зеленото му богатство - то е живот", е апелът към старозагорци. 

Красивото иглолистно дърво атласки кедър е избрано за залесяването заради неговата декоративна стойност, устойчивост на суша и способност да расте в различни типове почви. То има още две съществени предимства: не се напада от вредителя борова процесионка, защото тя не може да живее в него, а другият фактор за избора му е, че той е значително по-устойчив при пожар от черния бор.

Подготвен за залесяване терен край Стара Загора Снимка: Община Стара Загора

