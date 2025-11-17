ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Татяна Михайлова, "Агробизнесмен на България" 2025...

Снежана Апостолова ще замества Благомир Коцев като кмет на Община Варна за днес

Кметът на Варна Благомир Коцев

Със своя заповед за заместване кметът на Варна Благомир Коцев определи Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за днес - 17 ноември 2025 година.

Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е във връзка с платен годишен отпуск на кмета Коцев за горепосочената дата. Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет, пише БНТ.

Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства.

Кметът на Варна Благомир Коцев
Снежана Апостолова Снимка: Община Варна
Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари