Росен Желязков за коледните надбавки на пенсионери...

Моят 24 часа
Започна есенното залесяване на опожарени площи над с. Мечкул

Започна есенното залесяване на опожарени площи над с. Мечкул. СНИМКА: ЮЗДП

Започна есенното залесяване на опожарени площи над симитлийското село Мечкул, съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Лесовъди залесиха район на територията на ДГС Симитли, който пострада от пожар. В първия ден от есенната кампания бяха засадени 1500 фиданки зимен дъб, подходящ вид за надморската височина в района. В залесяването в следващите дни ще вземат участие всички лесовъди от ЦУ на ЮЗДП, които ежедневно полагат усилия за опазването на българската гора.

Летните пожари нанасят огромни щети върху горските насаждения, което налага допълнителни грижи от страна на лесовъдите там, където гората не може да се възстанови сама.

