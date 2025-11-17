Росен Желязков: Здравеопазването ще отразява нуждата на обществото, няма да е източник на скандали

"Привилегия и чест е да съм пред най-високоуважаваната и авторитетна аудитория, пред която някога съм говорил. Когато става въпрос за лекарите, за медицинските работници, на които поверяваме живота си и този на близките ни, може да се говори само с уважение. Радост е да съм сред вас на това събитие, което отдава заслуженото на българските лекари".

С тези думи започна обръщението си към "Лекарите, на които вярваме" премиерът Росен Желязков. Той говори на церемонията, на която за 15-а поредна година медийната платформа "24 часа" отличава най-добрите медици на България.

"Никога началото не започва от нас. Но ние започнахме много нови неща, които са път към това, което превръща здравеопазването не в тема в контекста на скандали, дефицити и проблеми, а в това, което отразява нуждата на обществото. Отношението не е държава-здравеопазване, а общество-здравеопазване. А общата ни цел е здрава, а когато се разболее - излекувана нация", заяви премиерът Желязков пред медиците, събрани в столичния хотел "Милениум".

Започнахме да осигуряваме ваксини HPV за момчетата, ваксини срещу варицела, работим по националния план за борбата с рака и предстои стартиране на две нови скринингови програми за дебелото черво и маточната шийка, което ще даде на над 4 милиона българи ранни тестове. Започнахме с приемането на националната стратегия за извънболничната помощ до 2027 г., където се предвижда изграждането на нови амбулатории в малки населени места, стимули за млади лекари, нов стандарт на заплащане, обвързан с квалификацията, отчете Желязков стъпките на правителството си в областта на здравеопазването.

"За 2026 година предлагаме бюджет на НЗОК от над 5,570 млрд. евро, което е 15% ръст спрямо тази година. 90% от парите са директно към здравноосигурителни плащания. Това е част от синергията за по-добра здравна система, насочена към превенцията и качествената медицинска помощ.

Но нищо не е възможно без хората, без българските лекари и здравни работници. Благодаря за усилията на всеки един от вас, че показвате, че всеки може да надскача себе си. Благодаря, че развивате постоянно уменията си, надграждате и сте най-добрият пример, че човек се учи цял живот", заяви още Росен Желязков.

Премиерът изказа специални благодарности на българските лекари, че придават на модерните тенденции в здравеопазването душа, от която имат нужда болните. "Няма нищо по-добро от това емпатията да не залязва, а да изгрява", добави той.

"Всички в тази зала сте лекарите, на които хората вярват. Нека сме достойни за вашите успехи и те да ни вдъхновяват", завърши словото си премиерът Росен Желязков.