Временни промени в движението на влакове поради строителни дейности в Индустриален парк „ЛВЗ"

Община Русе уведомява гражданите и транспортните оператори, че във връзка с изпълнението на обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща инфраструктура до и от Индустриален парк „ЛВЗ" и необходимостта от осигуряване на безопасна работа по пътните съоръжения над жп линия в междугарието Русе разпределителна – Русе запад, се налага временно прекъсване на електрозахранването и преустановяване на движението на влакови композиции по горния участък, съобщи Община Русе.

По време на прекъсването всички влакови композиции, включително товарните, ще бъдат пренасочвани по маршрут Русе разпределителна – Русе /Централна жп гара/ – гара Долапите и обратно, като се спазва следният график:

• от 8:30 часа на 21 ноември до 16:30 часа на 24 ноември;

• от 8:30 часа на 28 ноември до 16:30 часа на 1 декември;

• от 8:30 часа на 05 декември до 16:30 часа на 12 декември.

Община Русе призовава гражданите и транспортните оператори за разбиране и спазване на промените в железопътното движение, осигуряващи безопасността на строителните дейности и ефективното изпълнение на проекта.