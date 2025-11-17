ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков за коледните надбавки на пенсионери...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21732350 www.24chasa.bg

Временни промени в движението на влакове поради строителни дейности в Индустриален парк „ЛВЗ"

620
Влак СНИМКА: Pixabay

Община Русе уведомява гражданите и транспортните оператори, че във връзка с изпълнението на обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща инфраструктура до и от Индустриален парк „ЛВЗ" и необходимостта от осигуряване на безопасна работа по пътните съоръжения над жп линия в междугарието Русе разпределителна – Русе запад, се налага временно прекъсване на електрозахранването и преустановяване на движението на влакови композиции по горния участък, съобщи Община Русе.
По време на прекъсването всички влакови композиции, включително товарните, ще бъдат пренасочвани по маршрут Русе разпределителна – Русе /Централна жп гара/ – гара Долапите и обратно, като се спазва следният график:
• от 8:30 часа на 21 ноември до 16:30 часа на 24 ноември;
• от 8:30 часа на 28 ноември до 16:30 часа на 1 декември;
• от 8:30 часа на 05 декември до 16:30 часа на 12 декември.
Община Русе призовава гражданите и транспортните оператори за разбиране и спазване на промените в железопътното движение, осигуряващи безопасността на строителните дейности и ефективното изпълнение на проекта.

Влак СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари