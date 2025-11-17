ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша потвърди за два взрива по жп мрежата

В Монтана наградиха млади таланти

Камелия Александрова

Кметът Златко Живков връчи стипендии на 15 деца на основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от Община Монтана. Снимка: Камелия Александрова

Кметът Златко Живков връчи стипендии на 15 деца на основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от Община Монтана. Отличията се присъждат ежегодно на млади таланти, постигнали високи резултати в областта на науката, изкуството и спорта. Общата стойност на връчените стипендии е 13 500 лв.

Годишните стипендии за 2025-та в област „Наука и технологии" спечелиха Габриел Горанов и Матей Минев. Те са доказали себе си с високи резултати в състезания по информационни технологии. В област „Изкуство" се открои Рая Белчева, завоювала призови места в близо 30 национални и международни конкурси по пиано, вокално майсторство и изобразително изкуство. Годишна стипендия е присъдена и на 10-годишната пианистка Сияна Буркхардт. Даниел Цветков и Николай Давидков - с медали от национални турнири и от Световното първенство по кунгфу/ушу в Перуджа – Италия, заслужиха годишната стипендия в област „Спорт". Нейният размерът е 1500 лв.

Кметът Златко Живков връчи стипендии на 15 деца на основание Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от Община Монтана.

