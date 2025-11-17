ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша потвърди за два взрива по жп мрежата

Женският волейбол се завърна в Русе – предстои първи домакински двубой

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

След 30-годишно прекъсване Русе отново има представителен женски волейболен отбор. Той е създаден към ВК „Любо Ганев – Автосвят" и първата му домакинска среща ще се проведе на 23 ноември от 14 ч. в зала „Дунав", когато отборът ще се изправи срещу варненския „Спартак Интер трейд". Двубоят е част от третия кръг на Висша лига – жени. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Новият отбор на Русе е изграден основно от школата на един от най-утвърдените треньори в страната – Сашо Тодоров, който е бил и последният наставник на женския тим преди 30 години. Неговите възпитанички сега отново имат възможност да защитават честта на Русе на национално ниво.

Състезателките вече демонстрират сериозен потенциал и към момента водят класирането във Висша лига – Изток с две убедителни победи и максимален брой точки. Това превръща предстоящия двубой в още по-значимо събитие за града.

Волейболистките очакват подкрепата на русенската общественост в неделя в зала „Дунав".

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе
