ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша потвърди за два взрива по жп мрежата

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21732773 www.24chasa.bg

Осъждан пребил приятелката си в София

2204
Юмрук СНИМКА: Архив

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 48-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 12.11.2025 г. около 21,30 часа, в ж.к. „Надежда" в гр. София, обвиняемият Б.Г. е нанесъл удари с ръце и крака по тялото и главата на жената, с която живее във фактическо съжителство. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал.1, т.5а, вр. чл.130, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор Б.Г. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража", състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Юмрук СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари