Младоженци в Добрич дариха 1500 лв. на отделението по неонатология в болницата в Добрич

Младоженците Ирина и Георги Георгиеви дариха сумата от 1500 лева на отделението по неонатология в болницата в Добрич. Младото семейство казва заветното "да" на 8 ноември, а в поканите към гостите ги помолили, вместо букет, предвидените за цветя пари да бъдат дарени за благотворителност в специална кутия. Ирина и Георги решиха събраната сумата от 1500 лева да бъде преведена на отделението по неонатология, в помощ за отглеждане на новородени бебета. Денят на дарението съвпадна със 17 ноември - Световния ден на недоносените деца.

„Процентът на недоносените бебета остава висок, въпреки спада в раждаемостта. В болницата в Добрич от началото на годината до този месец недоносените бебета са около 10 процента", каза началникът на отделението по неонатология д-р Мирена Николова. Най-малкото бебе за тази година е било около 800 грама, а предишни години е имало бебе, тежащо 680 грама. В добричката болница има възможност да бъдат обслужвани деца до или над 1100 грама. „Причините за недоносването при децата са различни. След раждане има много грижи за стабилизация, доотглеждане и изписване на такива деца в добро здраве", обясни д-р Николова. Отделението има нужда от нови апарати за дихателно подпомагане на децата. „Нашите започват морално да остаряват, а новите техники са с много по-добри параметри, щадящи дихателната система на малките деца, така че да бъдат изписани здрави и без последващи респираторни заболявания", посочи специалистът.