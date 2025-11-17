Несебър почете 120 години от създаването на НЧ „Яна Лъскова"

Кметът Николай Димитров връчи плакети на изявени личности с принос към културното развитие на Несебър

С тържествена церемония, изпълнена с признателност, Несебър отбеляза 120-годишнината от основаването на най-старата читалищна институция в общината – НЧ „Яна Лъскова-1905".

Кметът Николай Димитров връчи почетни плакети на 16 граждани, свързани с читалищното дело, чиято дейност играе решаваща роля за формирането и утвърждаване на културната политика на общината. Отличията бяха присъдени в знак на признателност за активното им участие в популяризирането на духовните ценности, които правят Несебър уникален и разпознаваем в национален и международен план.

„Днес имам честта да съм част от церемония, вдъхновена от уважението ни към огромния принос на наши изявени личности – хора, възпитавали поколения несебърци в любов към книгите, театъра, музиката, танца и фолклора. Техният труд и отдаденост са в основата на читалищното дело и са оставили трайна следа в културната история на нашия град. Читалище „Яна Лъскова" остава живата памет и сърцето на Несебър– място, където традициите се съхраняват и предават на децата ни. Със своята 120-годишна история то продължава да обединява хората чрез будителство и родолюбие. Община Несебър ще продължи да насърчава личности и организации, които работят за съхраняване и развитие на духовното наследство на града." -каза кметът Николай Димитров.

От името на институцията Миглена Щерионова – председател на настоятелството, изказа признателност към г-н Димитров за високоефективното сътрудничество и постоянната подкрепа – както финансова, така и логистична, която читалището получава.

Тя връчи плакети на НЧ „Яна Лъскова" на бивши и настоящи изявени дейци на местната самодейност, на библиотекари, на хора, заемали ръководни длъжности в културното средище през годините, на местни творци. Отличените са личности, отдали десетилетия труд и талант в развитието на изкуството, фолклора, танците и обществената дейност в града, като са вдъхновявали стотици деца и млади хора да се включват в самодейни колективи и културни инициативи.

От името на сливенския митрополит Арсений поздрав за годишнината на читалището произнесе негово високопреподобие архимандрит Дмитрий протосингел и архиерейски наместник на гр. Бургас.

Събитието отдаде заслужено признание на дългогодишната дейност на читалището и неговия безспорен принос за развитието на местната общност.