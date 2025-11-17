"Спаси София": Държавните институции са окупирали над 1000 паркоместа в центъра на София (Снимки)

Държавните институции са присвоили над 1000 паркоместа в идеалния център на София, вместо те да се използват от всички граждани при положение, че и без това има недостиг на местата там.

Това заявиха на пресконференция лидерът на "Спаси София" Борис Бонев и зам.-шефа на транспортната комисия към Столичния общински съвет Андрей Зографски.

"От колко места точно има нужда един министър? Една служебна кола и едно място за гост - това са 2 места. Защо са му 30?", запита Бонев.

Той изпратил писмо с искане за спешна среща с председателката на Народното събрание Рая Назарян, както и с премиера Росен Желязков. Причината била, че именно НС и министерствата били "най-големите нарушители и трябва най-сетне да бъде сложен край на този произвол". Най-много паркоместа в центъра били заети от парламента и различните министерства СНИМКА: Спаси София

„Министерството на транспорта е показателен пример за повсеместното нарушаване на правилата от институциите в центъра. Те трябва да бъдат морален пример, а вместо това превземат общинска собственост. Министерството на транспорта е окупирало 33 паркоместа, при положение че има право едва на 5.", подчерта Зографски.

Според него още по-фрапиращо било, че 20 от тези места са „запазени" чрез изтекъл и незаконосъобразен договор, сключен от тогавашния кмет на София Бойко Борисов през 2006 г. По силата му, транспортното ведомство получава паркоместата срещу месечен наем от 100 лв. на място, докато реалната цена за служебен абонамент е 650 лв. (с приетите миналата седмица изменения в правилата за паркиране в столицата, тя предстои да бъде увеличена на 1600 лв.- бел.ред.).

Кметът нямал право да се разпорежда така с общинските улици, категорични са от групата на Бонев. Затова призовават сегашния кмет Васил Терзиев още утре да прекрати въпросния договор.

"Това може да бъде направено едностранно, тъй като договорът отдавна е изтекъл и няма законово основание да продължава да действа. За 2 дни тези паркоместа могат да се върнат на софиянци", заяви Андрей Зографски.

Освен заетите от Министерството на транспорта 33 паркоместа, десетки са заети пред Съдебната палата и Правосъдното министерство.

"Ако само тези места бъдат освободени, това е капацитет, сравним с един двуетажен паркинг в центъра на София", категоричен бе Бонев.