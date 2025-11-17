Хванаха 230 пакета с различни препарати за отслабване на сръбския граничен пункт "Градина"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На сръбския граничен пункт "Градина" на влизане в България беше разкрит опит за контрабанда на 230 пакета с различни препарати за отслабване, предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Препаратите са били в пътнически куфари, в пространството под тапицерията на багажника и зад предните седалки на автомобил, а част от тях са били покрити с лични вещи на задната седалка.

В автомобила са открити 107 пакета чай за отслабване, 75 пакета кафе за отслабване и 48 буркана мед за отслабване.

Контрабандните стоки са конфискувани, а на пътниците са наложени глоби.