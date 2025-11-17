На 14 януари ще се проведе церемонията за Спортист на годината в Русе

Започна приемът на номинации за тазгодишната анкета Спортист на годината. Събитието, което се организира от Община Русе и вестник „Утро", ще се проведе на 14 януари. Отличените спортисти за 2025 г. ще се състезават в 4 категории. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Номинациите традиционно се предлагат от спортните клубове, като след това медиите гласуват за своите Топ 10. Тази година крайният срок за депозиране на предложения за наградата е 22 ноември. Клубовете следва да изпратят заслужилите според тях спортисти на имейл [email protected] .

По време на тържествената церемония ще бъдат връчени престижните спортни отличия в категориите за най-добър спортист, отбор, треньор и приложник. Критериите, според които ще се гласува за атлетите, са техните успехи съответно в олимпийски, световни, европейски, балкански и републикански първенства.