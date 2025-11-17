Хванаха 19 пияни и 8 дрогирани зад волана през изминалия ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 7 са управлявалите с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират осем водачи, двама са отказали да бъдат тествани, съобщиха от МВР.

14 516 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 537 водачи и пътници. Съставени са 4268 фиша и 511 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.