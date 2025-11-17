Новият председател на Окръжен съд - Пазарджик встъпи в длъжност

Съдия Красимир Комсалов встъпи официално в длъжност като председател на Окръжен съд - Пазарджик, като на церемонията присъстваха магистрати, съдебни служители, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Той беше представен от председателя на Апелативен съд – Пловдив, съдия Миглена Тянкова.

Сред официалните гости бяха председателят на Административен съд – Пазарджик, съдия Веселка Златева, както и председателите на районните съдилища в региона; председателят на Районен съд – Пазарджик, съдия Христо Георгиев; председателят на Районен съд – Велинград, съдия Лилия Терзиева–Владимирова; председателят на Районен съд – Пещера, съдия Атанаска Павлова–Стоименова и председателят на Районен съд – Панагюрище, съдия Емилиян Венчев. На събитието присъства и окръжният прокурор на Пазарджик Албена Кузманова.

Съдия Комсалов поема ръководството на институцията с увереност, натрупана от дългогодишната му професионална кариера и богат практически опит в съдебната система. Той е мотивиран да приложи своите знания и управленски умения, както и да надгради постигнатото до момента в дейността на Окръжен съд – Пазарджик. В работата си като административен ръководител съдия Комсалов ще постави акцент върху принципите на равнопоставеност, диалогичност и екипност в отношенията със съдиите и съдебните служители.

Съдия Комсалов има над 25 години юридически стаж. Завършил е специалност „Право" в ПУ „Паисий Хилендарски" през 1998г. Професионалната му кариера започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик в периода 01.11.1999г. – 01.03.2000г., след което е младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик до 03.09.2001г., когато встъпва в длъжност „съдия" в Районен съд – Пазарджик. За периода от 01.11.2018г. до 27.07.2022г. е командирован в Специализиран наказателен съд. От 15 ноември 2022г. и към момента е съдия в Окръжен съд – Пазарджик.