Окръжният прокурор на Русе стана зам.-шеф на Апелативната прокуратура в Търново

Ексшефът на окръжната прокуратура в Русе Георги Георгиев встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор" на Апелативна прокуратура – Велико Търново, с ранг „прокурор във ВКП." Прокурор Георгиев е назначен на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 12.11.2025 г. Актът за встъпване в длъжност беше връчен от Светослав Калчев, и.ф. апелативен прокурор пред целия колектив, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Преди да постъпи в Апелативна прокуратура-Велико Търново, Георгиев бе шеф на Окръжната прокуратура в Русе, която ръководи в два последователни мандата. Той има над 27 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор. Започнал е работа през 1998 г. като съдебен кандидат в Окръжен съд – Русе. Година по-късно е бил младши прокурор, а от 2001 г – прокурор в Районна прокуратура – Русе. През 2006 г., с решение на Висш съдебен съвет, е назначен за заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор в същата прокуратура. През 2010 г. с решение на ВСС е избран за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Русе, като заема тази длъжност до 2014 г., когато става административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе. С решение на ВСС от 04.12.2019 г. е избран за втори мандат като окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Русе. За професионалната си дейност е многократно награждаван.