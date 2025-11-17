ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отчетоха втори случай на морбили за тази година у ...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21733346 www.24chasa.bg

Земетресение от 3,8 степен разлюля Югозападна България (обновена)

Тони Маскръчка

13480
СНИМКА: EMSC

Земетресение разлюля Югозападна България. Според Европейския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд от 3,8 по скалата на Рихтер в 16,48 часа. Епицентърът е бил на 92 км южно от София и на 16 км югозападно от Благоевград, в района на Симитли, а дълбочината е била 5 км. Актуализираните данни сочат, че силата е била от 3,5 степен.

Трусът е усетен осезаемо в Благоевград. Доста хора от високите етажи на блоковете са се притеснили, но няма такива, които да са се втурнали да бягат навън. Залюляване са усетили и живеещите на по-ниските етажи, като някои благоевградчани казват, че се е чул и тътен.

Земетресението е усетено и в София. 

