Благомир Коцев и Никола Барбутов вече са в Софийския затвор

Кметът на Варна Благомир Коцев и бившия вече зам.-кмет на столицата Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор. Това съобщи адвокат Ина Лулчева.

Защитникът е била уведомена в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда.

По думите на Лулчева не е налице разпореждане на съда. Затова тя смята, че е станало по разпореждане на прокурора, на каквото той имал право, съобщава Нова тв.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен още през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.

Всички петима обвиняеми по делото „Благомир Коцев" вече са се запознали с материалите по обвинението. Разследването срещу задържания варненския кмет и общинските съветници приключи.

Никола Барбутов. Снимка: Велислав Николов

На Никола Барбутов, Рафаилов и Клисурска е повдигнато обвинение, че от ноември 2023 г. до юни 2025 г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Барбутов ще бъде съден за подкуп, защото на 17 юни т.г. обещал на Георги Тодоров - кмет на район „Люлин", 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред, за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми, които ще бъдат конкретно посочвани от него за изпълнители на обществените поръчки.