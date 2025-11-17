Ротарианците във Велико Търново получи световно признание на 87-мия си рожден ден

В деня, в който отбелязват 87-мия си рожден ден, ротарианците във Велико Търново получиха световно признание. Клубът беше отличен от Ротари интернешънъл със специална грамота, която се връчва изключително рядко в историята на хуманитарната международна организация. Призът „Club Excellence Award" беше връчен на паст президента Венелин Хаджирадев за 100 % изпълнение на целите, които си е поставил клуба по времето на неговото ръководство през 2024-2025 година, посочват от организацията.

Много сме горди от признанието на световната организация, защото тя е доказателство за активната безкористна служба на всички приятели и за изпълнението на значими проекти в полза на общността, сподели Хаджирадев.

На тържеството по случай рождения ден присъства дистрикт гуверньорът на Ротари България Пламен Цветков и цялото ръководство на организацията . Цветков връчи най-високото ротарианско отличие „Пол Харис" на Петър Тишков за значимо дарение и приветства новоприетия член на Ротари клуб – Велико Търново д-р Александър Латев. С това клубът затвърди позицията си на най-многобройния и активен в страната.

Със 16 000 лева, събрани на благотворителната вечер, ще бъде закупен модерен FFR апарат за комбинирано изследване на стеснения и запушвания на кръвоносните съдове за Отделението по кардиология в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов". Припомняме, че един от успешно реализираните проекти на Ротари клуб – Велико Търново тази година беше пълното обновяване и реновиране на кардиологичното отделение. Закупуването на FFR апарата е благодарение на спечелен глобъл грант от клуба , като проектът на РКВТ е подкрепен от клубове по целия свят.

Над 300 ротарианци от цялата страна се събраха тази събота в Арбанаси на традиционния форум „Жизнен клуб". Изключителен интерес на семинара предизвика участието на Любомир Гетов –водещ сертифициран мениджмънт консултант, който работи с компании в България, Великобритания, Испания, Балканите и страните от Централна Азия.

Форумът беше открит от президента на Ротари клуб- Велико Търново Денислав Сираков. „Днес сме в сърцето на един град, който носи величието на вековете. Град-музей, град-символ, който и до днес пази духа на Второто българско царство, духовната и историческа столица на България. Именно в този град работи нашият Ротари клуб – клуб с традиции , с активни проекти и хора, които вярват, че истинското служение оставя трайни следи.

За да продължим, имаме нужда от още съмишленици, от хора, които споделят нашите ценности, готови да се включат с идеи, с време, с желание да правят промяната възможна. Силата ни винаги е била в общността - да действаме заедно, да мечтаем заедно", каза в приветствието си Сираков.