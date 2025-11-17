6 типа са бездомните, за първи път ги броят и им раздават кафе, шоколад, чорапи, якета и одеяла (Обзор)

6 категории са бездомните хора и за първи път у нас започва преброяването им. Това стана ясно след проучването, извършено в София между 20 и 26 октомври. То е част от проекта "Европейско преброяване на бездомността", в което участват 35 града, като у нас си партнират БАН и Столичната община.

В София бездомните са много по-малко в сравнение с други големи градове в Европа. Най-голяма е концентрацията в центъра, обяви доц. Стоянка Черкезова от Института за изследване на населението и човека при БАН. Информацията обаче е събирана само на хартия и точният брой на хората на улицата ще се обяви, когато се дигитализира и обобщи, уточни зам.-кметът по социални дейности Надежда Бобчева. 53-ма доброволци от "Социално подпомагане" и неправителствени организации са били на терен заедно с психолози, които да им помагат при разговорите.

Най-видими за останалите са тези хора, които живеят на улицата, в гаражи, в мобилни домове, коли и каравани. На второ място са живеещите в кризисни центрове, а на трето - настанените в центрове за временно настаняване. Тези 3 категории са включени в проучването. При другите 3 бездомността е по-скрита - това са хора, живеещи при приятели, в изоставени къщи и по институции.

Общината цели да се направят профили: кой какви здравословни проблеми има, страда ли от зависимости, дали и какви социални връзки поддържа. На тази база ще се разработват политики за адекватна грижа. "За пръв път влизаме с ясни насоки в зимния сезон за профила на тези хора. Европа страда от тази епидемия, но при нас проблемът не е толкова сериозен", коментира Бачева.

Бездомните са получили пакети от БЧК с якета, обувки, одеяла, тоалетни принадлежности, кафе, шоколади и общо 2000 чифта чорапи.

Продължава и раздаването на топла храна и пакети, всеки ден работи кухнята в столичния храм "Св. Параскева". През зимата общината прибира хората от улиците в 3-те временни центъра с общо 500 места. Капацитетът им сега е запълнен на над 80%, но всеки ден ситуацията се променяла.

Имало и доста случаи на хора, които са били в институции за младежи с противопоказни прояви, преди да заживеят на улицата.