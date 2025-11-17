Разследват престъпна банда, пласирала дрога из цялата страна (Снимки)

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Враца се води разследване по досъдебно производство за организирана престъпна група (ОПГ), занимавала се с разпространение на наркотични вещества с цел имотна облага. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Престъпната дейност е разкрита при специализирана акция, проведена от ГД „Борба с организираната престъпност" под надзора на прокуратурата. Установено е, че в периода от м. януари 2025 г. до 13.11.2025 г. е действало структурирано трайно сдружение, ръководено от В.С., на 27 години, в което са участвали Н.С., на 24 години, и Б.Ц., на 27 години. СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София

Групата е създадена с користна цел – получаване на парични облаги от продажба на наркотични вещества и с цел разпространение на наркотични вещества. СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София

Събраните по делото доказателства обосновават предположение, че тримата обвиняеми от началото на 2025 г. са постигнали съгласие помежду си да извършват разпространение на наркотични вещества чрез дистанционна продажба в цялата страна. Поръчките се приемали по интернет за доставка на пълнители за електронни цигари, съдържащи наркотични вещества, и се изпращали като пратки чрез куриерско дружество.

За извършване на престъпленията организираната престъпна група е използвала под различна форма уязвими лица в затруднено материално положение, лични данни на лица от цялата страна, както и служители на куриерско дружество, чрез предоставяне на облаги и поставяне в положение на зависимост.

На 13.11.2025 г. в гр. Вълчедръм В.С. направил опит да разпространи наркотично вещество – канабис, разпределен в 86 броя куриерски пратки, адресирани до различни лица на територията на страната. Деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група чрез посредственото извършителство на друго лице, и е останало недовършено по независещи от дееца причини.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца В.С., Н.С. и Б.Ц. са привлечени в качеството на обвиняеми по делото.

След задържането им за срок до 72 часа прокуратурата внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража" спрямо тримата обвиняеми.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.