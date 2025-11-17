ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отчетоха втори случай на морбили за тази година у ...

Откриха труп на мъж в Щръклево със следи от увреждания, причинени от животни

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Откриха тялото на починал мъж с. Щръклево, пише "Русе Медиа". То е открито след подаден сигнал чрез ЕЕН 112. На място е изпратен екип на РУ – Две могили, съобщиха от полицията.

Установено е, че трупът е на местен жител на 69 г. Местопроизшествието е посетено също от дежурна оперативна група на полицията и съдебен лекар.

Според първоначалните данни по трупа са установени увреждания, причинени от животни. Той е транспортиран в отделението по съдебна медицина в УМБАЛ „Канев" – Русе за извършване на аутопсия, която да изясни причината за настъпване на смъртта.

Образувано е досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

