Костадин Ангелов: Здравеопазването не се крепи на сгради и бюджети, а на хора

Днес имах честта да наградя д-р Галина Пенкова от Сливен – градът, в който съм роден. Не знам дали беше случайност, но за мен беше истинско вълнение да връча отличието точно на нея.

Днешният ден ми напомни нещо важно: здравеопазването не се крепи на сгради и бюджети, а на хора. Хора, които всеки ден дават част от себе си, за да лекуват, да спасяват, да не се предават – дори когато системата ги поставя на изпитание. Това го видяхме всички преди пет години, когато никой от тях не се отказа.

Гордея се, че след години усилия най-после въведохме ваксината срещу варицела – тя ще спаси много български деца. И поздравявам екипа на МЗ за работата по ваксината срещу HPV – още една крачка към по-здраво бъдеще.

Профилактиката расте, личните лекари работят, има резултати – и ще има още.

Средствата за младите лекари са осигурени. Подкрепата към тях – също.

Днес видях силата на нашите медици.

И още веднъж си казах: Българското здравеопазване има бъдеще, защото има такива хора.