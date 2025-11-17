Откраднатото от съда в Пловдив куче Мауси окончателно се връща при собственика си

Решението на Административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване

Руският той териер Мауси, който преди месеци беше откраднат от ръцете на съдия Иван Калибацев и изведен от съдебната зала по време на едно от заседанията относно собствеността му, окончателно ще бъде върнат на собственика си Тодор Чолаков. Това става, след като Административният съд в Пловдив потвърди решението на Районния магистрат.

Както "24 часа" вече писа, драмите с Мауси започнаха през март м.г., когато срещу стопанина бил подаден сигнал за тормоз върху кучето, което пък било иззето. Прокуратурата обаче не откри доказателства за престъпление и изпрати материалите по разследването на Агенцията по храните, която през юли глоби Тодор Чолаков с 500 лв., защото стресирал Мауси и проявявал вербална агресия към него.

Отглеждането на малкия териер беше поверено на Мартин Янчев от неправителствена организация, но собственикът обжалваше. В едно от заседанията жената на Янчев издърпа кучето от ръцете на съдията, охраната не успя да я спре и тя избяга, а залата се изпълни от викове "Убийци". След скандалите в съда кученцето беше предадено на полицията и настанено в общинския приют, а шестима души се сдобиха с обвинения от прокуратурата.

Съдия Иван Калибацев се произнесе за собствеността на Мауси през юни, но решението не беше окончателно и подлежеше на обжалване. Чолаков поиска то да бъде потвърдено. "С експертизата се доказа, че кучето е гледано по перфектен начин. Кученцето е специално. Изложих фактите и за мен нямаше нито едно несъбрано доказателство. Искам да подчертая, че кучето ми беше отнето незаконно от директора на Областната дирекция по безопасност на храните и аз една година не мога да си го видя и не зная как да се оправя", казал стопанинът на Мауси пред съда.