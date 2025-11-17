Над 1000 паркоместа в центъра на София окупирани от институции (Обзор)

Над 1000 паркоместа в центъра на София са присвоени от държавните институции, а Народното събрание и министерствата са най-големите нарушители. В същото време местата за паркиране за гражданите не стигат.

Спешна среща с премиера Росен Желязков и шефката на НС Рая Назарян е поискал заради проблема общинският съветник Борис Бонев. “Спаси София” изнесоха и точни данни.

Транспортното министерство използва 33 места, въпреки че има право на 5, даде пример Андрей Зографски. 20 от тях са “запазени” с изтекъл и незаконосъобразен договор от 2006 г. С него на ведомството е определен наем от 100 лв. на място, въпреки че реалната цена на служебния абонамент в момента е 650 лв. А с приетата миналата седмица реформа в паркирането, от догодина ще скочи над 2 пъти - до 1600 лв. От “Спаси София” призоваха кмета Васил Терзиев да прекрати договора.

Десетки били и заетите места пред Съдебната палата и правосъдното министерство. Ако само те бъдат освободени, ще има капацитет, сравним с двуетажен паркинг в центъра, категоричен бе Бонев. Именно с доклади на неговата група бе прието да се направят 2 нови буферни паркинга при метростанциите “Сливница” и “Витиня” за 700 места общо. Паркинги се проектират и в “Подуяне” и “Средец”. 6 нови трябва да бъдат изградени в “Младост 3”, “Слатина” и “Левски”.

Т.нар. “депутатски паркинг” на пл. “Св. Александър Невски” да се премести до сградата на Народното събрание откъм Ректората, предложиха пък миналата седмица районните кметове на “Средец” и “Оборище” Трайчо Трайков и Георги Кузмов. На мястото вече има съществуващ паркинг с будки за охрана, който обаче е празен, откакто депутатите се преместиха в бившия Партиен дом. Сега те паркират личните си коли до храм “Св. Ал. Невски” и на паркинга на пл. “Желю Желев”.

През октомври “24 часа” публикува подробно разследване за служебните коли на институциите. 5058 се оказаха тези на държавната администрация. Тук влизат министерствата, агенциите и структурите им в страната, областните администрации. МВР отделно има 5383 автомобила, но те не са включени в общото число, защото имат друга функция - да ни пазят.

