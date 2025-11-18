Министър Георгиев участва в заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС

Министърът на правосъдието Георги Георгиев участва в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС, което се проведе днес в Брюксел. Дискусията беше посветена на годишния диалог относно принципите на правовата държава, след публикуването на шестия Годишен доклад на Европейската комисия за върховенството на правото в ЕС (8 юли 2025 г.), обхващащ България, Чехия, Ирландия и Германия.

Министър Георгиев определи диалога като ключов инструмент за взаимна отчетност и за укрепване на високите европейски стандарти. Той представи постигнатия от правителството напредък по реформите в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост в областите „Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие“, „Антикорупция“, „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“ и „Подобряване на рамката за несъстоятелност“. България е успяла през изминалите 10 месеца да навакса изоставането си от последните 3 години в реформите в област „Правосъдие“, предвидени в Плана, подписан през април 2022 г. Министърът отбеляза, че последната голяма реформа е новия Закон за лобизма, който е изработен, след консултации с ЕК и ОИСР и предстои да бъде подложен на обществено обсъждане.

В изпълнение на препоръките от Годишния доклад Министерството на правосъдието е подготвило проект за подкрепа по Инструмента за техническа помощ на ЕС, насочен към повишаване на капацитета за разследване на корупция по високите етажи на властта. Проектът е подаден за оценка, като очакваното одобрение ще допринесе за изграждането на специализиран капацитет и за засилено междуинституционално сътрудничество при тежки корупционни разследвания.

Министър Георгиев информира Съвета и за редица други законодателни инициативи в областта на административното и гражданското право, дигитализацията на административното правосъдие и укрепването на механизма за отчетност на главния прокурор – мярка, насочена към засилване на ефективния съдебен контрол.

В рамите на своята визита в Брюксел, министър Георги Георгиев се срещна и бившия белгийски премиер Софи Велемес и настоящ председател на Мониторингова подгрупа към Комисията за демокрация, върховенството на правото и основни права на ЕП. Двамата обсъдиха изпълнението от България на препоръките в доклада на ЕК за върховенство на правото.

По късно министър Георгиев разговаря и с Рагна Фидестол, изпълнителния директор на Норвежкия финансов механизъм, с която обсъди началото на новия програмен период по който България ще получи 35 милион евро за проекти за достъп до правосъдие, противодействие на домашното насилие и инвестиции за подобряване на условията в затворите.