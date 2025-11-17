Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон", линиите към "Княжево" не се движат

Трамваите в посока "Княжево" не се движат, съобщават потребители на социалните мрежи. Причината е дерайлирал трамвай в кв. "Бъкстон".
Към момента няма данни за пострадали.
Очаквайте подробности!
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Трамваите в посока "Княжево" не се движат, съобщават потребители на социалните мрежи. Причината е дерайлирал трамвай в кв. "Бъкстон".
Към момента няма данни за пострадали.
Очаквайте подробности!
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!