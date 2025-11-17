ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Боршош стана дядо, дъщеря му Радина роди ...

Времето София 21° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21734399 www.24chasa.bg

Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон", линиите към "Княжево" не се движат

4372
Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон" Снимка: Фейсбук/ Катастрофи в София

Трамваите в посока "Княжево" не се движат, съобщават потребители на социалните мрежи. Причината е дерайлирал трамвай в кв. "Бъкстон".

Към момента няма данни за пострадали.

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон" Снимка: Фейсбук/ Катастрофи в София

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари