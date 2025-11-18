"Ужасните 2" на Терзиев: половин мандат в турбуленция, но и подкрепа от софиянци в най-мрачните му дни

Втората година на кмета белязана от верижни кризи - от транспорта през бюджета и корупционния скандал до боклука, чиято бомба дълго ще тиктака, а за капак "Адио, Рио" за главния архитект

“Не сме безгрешни, но сме истински.” С този рефрен от песен на Глория и Азис Васил Терзиев описа първата година от мандата си при изтичането ѝ през 2024-а. Той положи клетва на 13 ноември 2023 г.

Не е ясно кое парче ще избере при отчета на втората си година - средата на кметския му път към мечтата за София, която описваше в предизборната си кампания и която продължава образно да рисува. Но действията в управлението се оказват далеч по-трудни от думите и със сигурност кметът, който влезе на “Московска” от успешния си бизнес като дебютант в политиката, вече го е установил. Ако не търсим саундтрак на преполовения мандат, то подходящите думи са “криза” или поне “турбуленция”.

Специалистите по ранно детско развитие наричат втората година от живота на детето “ужасните 2”

или бебешки пубертет заради бурното физическо и интелектуално развитие, което идва след прохождането. Периодът се превръща в истинско изпитание за родителите заради постоянните драми, тръшкания, истерии и кризи, в които изпада малкото човече.

Ако погледнем в ретроспекция, достатъчно знаци, че втората кметска година на Терзиев ще е напрегната, дойдоха още в самото ѝ начало. Още в края на 2024 г. стана ясно, че между него и партньорите му от “Спаси София” има сериозен разрив и всички знаеха, че е въпрос на време и нерви кой първи да обяви, че коалицията “Обединени за София”, издигнала го за кмет, е напът да стане

“Разединени за София”

Както се и случи няколко месеца по-късно. 2025-а пък започна с рокада в кметския екип. Още на 6 януари Яна Генова от “Спаси София” беше сменена от Благородна Здравкова като зам.-кмет по култура и образование. А това се оказа само първата смяна, която предстоеше в екипа на Терзиев през втората му година начело на столицата.

После дойде

конкурсът за нов главен архитект

И свои, и чужди се гневяха, че изборът на арх. Богдана Панайотова е предизвестен. Стигна се дотам дори от “Продължаваме промяната” да призоват Терзиев да не я избира. В крайна сметка именно решението да я назначи стана поводът “Спаси София” да напусне управляващата коалиция. Така в и без това сложната обстановка със силно фрагментирания Столичен общински съвет кметът изгуби още важни гласове за прокарването на обещаните и така чакани промени.

Остана и без зам.-кмет по транспорта, след като Илиян Павлов от “Спаси София” си тръгна. Постът стоя вакантен допреди месец, когато бе назначен Виктор Чаушев.

Само няколко седмици след раздялата със “Спаси София” столицата изпадна в безпрецедентна криза с градския транспорт. Цяла седмица тролеи, трамваи и автобуси спряха да се движат, остана само метрото. За 2 години като кмет Васил Терзиев премина през много турбуленции.

До блокажа се стигна, след като Терзиев не отстъпи пред транспортните синдикати, които искаха

увеличение на заплатите с по 400 лв. на всички около 7000 работещи в сектора

Кметът настояваше, че повишение трябва да има само за шофьорите и ватманите, за да се преодолее недостигът на водачи, и че пари трябва да се инвестират в по-добри условия за тях в депата.

Тук дойде добрата новина за Васил Терзиев - докато опонентите вещаеха апокалипсис след спирането на наземния градски транспорт, столичани подкрепиха кмета си и започнаха да се самоорганизират - инициираше се споделено возене на ученици, пътуване за работа, предлагаха автобуси и микробуси в помощ на общината, за да стигнат децата за матурите.

В този момент се намеси лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и нареди държавата да отпусне 15 млн. лв. за вдигане на заплататите на калпак с 300 лева.

Но вместо Борисов да отбележи гол, защото с неговата намеса тръгнаха отново тролеи, трамваи и автобуси, победител в мача се оказа Терзиев - получи безпрецедентна подкрепа от съгражданите си, които излязоха на протест в негова защита. Те не бяха убедени, че стачката е случайна и че увеличението следваше да е и за шефовете в транспорта.

И тъкмо тази криза бе потушена, избухна нова - с парите на София. Стигна се дотам, че

за първи път кмет призова общинските съветници да не подкрепят бюджета

Причината - предложената от Терзиев финансова рамка бе прекроена от мнозинството в СОС, което подмени проекти за 82 млн. лв. А кметът обрисува ситуацията така: “Аз искам лека кола с ляв волан, те ми дават баничарка с десен. Това не е бюджетът, зад който заставам аз”. И също за първи път малко след това кметът върна на съветниците гласувания от тях бюджет, защото сметката на СОС се оказа математически грешна. След взаимни компромиси и преговори с политическите групи бюджетът на столицата все пак бе приет в края на юни, вместо както се случва обичайно в началото на годината.

Едва отшумяла, тази криза бе последвана от гръмването на нова, този път политическа, която разтърси не само общината, но и “Продължаваме промяната”. Кметовете на “Люлин” Георги Тодоров и на “Младост” Ивайло Кукурин заедно с общинските съветници Димитър Шалъфов и Драгомир Иванов обявиха, че напускат ПП и стават независими заради “системен натиск от ръководството на партията за манипулиране на обществени поръчки, проценти и пренасочване на средства към партийната каса”. И четиримата обаче подчертаха, че

Терзиев не е бил наясно със случващото се

Последваха няколко записа, за които се твърди, че тогавашният зам.-кмет по европейски политики на столицата Никола Барбутов уговаря с кмета на “Люлин” как близки до партията фирми да спечелят обществени поръчки. Барбутов - единственият представител на ПП в екипа на кмета, бе освободен от поста. Той още е в ареста, а заради скандала Кирил Петков напусна както лидерския пост в партията, така и парламента.

Само Терзиев попита “Промяната” защо са изоставили Петков (който бе сам-самичък на пресконференцията, на която обяви оставката си) и “единствен ли беше”. Иначе кметът неведнъж е подчертавал, че не е партиен член и никой не му поставя задачи. Както и че при избора на хора за екипа му крайното решение е било негово и не се е съобразявал с всяка партийна номинация. Затова и не скри разочарованието си от Барбутов, който бил препоръчан от номинационна група между всички формации в коалицията.

След скандала ГЕРБ се оказа първа сила в СОС

Затишието на “Московска” 33 пак се оказа кратко, защото последва нов скандал. В края на юли кметът и тогавашният му заместник по финансите Иван Василев внесоха доклад за евентуална смяна на обслужващата банка на общината. Докладът ненадейно бе “отстрелян” не от чужди, а от свои - общинската съветничка от ПП Благовеста Кенарова, и бе отхвърлен от финансовата комисия. Това доведе до нов разрив в отношенията с ПП, размениха се остри реплики между Терзиев и Иван Василев и лидера на партията Асен Василев, който защити публично Кенарова. Зам.-кметът нарече съветници от ПП “спящи клетки, които действат, когато им наредят”, а към онзи момент Иван Василев бе сочен за най-близкия на Терзиев човек в екпа му. След всичко това Общинска банка сама прекрати договора си за обслужващ трезор на общината и се наложи спешна процедура за избор на нова банка. Насред нея Иван Василев хвърли бомба, че напуска зам.- кметското място по финансите. После близки до Терзиев разкриха, че оставката била по взаимно съгласие, тъй като двамата имали различия във визията за управлението на града. Така Василев стана

5-ият заместник, който си тръгна

от екипа за по-малко от две години.

Миникризата със смяната на банката приключи без кой знае какви сътресения, но ето че скоро гръмна последната (засега) криза - с боклука, която май ще се окаже и най-мащабна, защото заплашва скоро да обхване почти целия град. Първи без сметоизвозване останаха най-големият район “Люлин” и централният “Красно село”. Причината - космическите оферти, подадени от участниците в мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 години, които Терзиев категорично отказа да подпише. Обяви “война на мафията” и наложи “военновременна организация” в двата района. Кризисната ситуация там първо бе обявена за две седмици, но вече шеста не е отменена.

И отново - противно на очакванията, кметът бе подкрепен от мнозинството от хората, чиито кофи преляха. Те започнаха да се организират в доброволчески отряди и да извозват чували с личните си коли. Ситуацията вече наистина започва да се нормализира, както обяви и Терзиев, макар проблемът да не е напълно решен.

Остават обаче съмненията дали и общината, а не само мафията не допринесе за кризата с боклука. Обявяването на поръчката е закъсняло с 1 г. и кризата е била предизвестена, твърди опозицията. В процедурата

не бяха заложени пределни цени,

а само прогнозни - според кметския екип, за да може на пазарен принцип да се появят и атрактивни по-ниски оферти. Това обаче позволи офертите от хора с прякори, а и не само техните, да надхвърлят 3-4 пъти сметките на общината. Появиха се дори съмнения за грешки както в документацията, така и в самите сметки. А междувременно кризата пълзи и към “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”, където договорът изтича на 30 ноември. Жалбите по мегапоръчката валят една след друга и въпреки уверенията на Терзиев, че има план, такъв още не е представен публично.

Насред градското опълчение срещу боклука гледахме и “Адио, Рио”. Оказа се, че кметът е отишъл в Рио де Жанейро да получи награда за София и с есемес оттам съобщи на главния си архитект (която по това време бе в болница), че вече не може да работят заедно. Да - същата арх. Панайотова, с която няколко месеца по-рано Терзиев се подложи на детектор на лъжата, за да докаже, че репутацията ѝ е безупречна и изборът му е правилен. Разривът дойде заради желанието на Терзиев да реформира структурата на общината - нещо, което внимателно обмисля, откакто е стъпил в кабинета си. Най-голямата промяна трябва да засегне именно ръководеното от Панайотова направление по архитектура и градоустройство (НАГ). Идеята е нов зам.-кмет да отговаря като визионер за градското развитие и планиране, но дамата отказа да се раздели с част от служителите на НАГ, които да се прехвърлят в новото звено. Тя прати на всички общински съветници позицията си как това ще съсипе градоустройството и така им даде аргументи срещу реформата. И СОС отхвърли визията на Терзиев, макар да е право на всеки кмет да предложи структура на общината, която ръководи. Той се зарече, че ще я внесе пак. Кметът се включи наравно с доброволците в събирането на боклука в “Люлин” и “Красно село”.

Все пак точно в деня, в който преполови мандата, една от планираните реформи се случи - тази в паркирането. Пак след много компромиси, за да събере нужната подкрепа в СОС, които правят резултата не особено ясен. Но бе направена крачка в решаването на проблема с паркирането и най-вече към това да се знае

къде точно отиват парите на софиянци от синята и зелената зона

Сега остава кметът да извади коледната украса и българската столица да грейне като останалите в Европа. Но все така виси големият въпрос за чистенето на града, защото малко преди и малко след Нова година изтичат и повечето останали договори. И може да се окаже, че вместо да чакат чувала на Дядо Коледа, софиянци ще трябва масово да вадят чували и да доброволстват край препълнените кофи. А ако Коледата се окаже и снежна - да подготвят и гребла, и лопати за снега.