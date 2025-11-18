23-годишна помага на новия си да убият бившия - обиждал я, че е леко момиче

Николай Станев умъртвява мъжа с един удар с нож в сънната артерия посреднощ на улицата в Гоце Делчев

И жертвата, и нападателят са с богати кримидосиета и по-възрастни от девойката

Любовна афера и обиди в социалните мрежи са в основата на жестокото среднощното убийство в Гоце Делчев отпреди 2 години.

Това стана ясно по време на съдебните заседания в Окръжния съд в Благоевград. На първа инстанция преди две седмици магистратите произнесоха осъдителни присъди за 39-годишния Николай Станев от Божурище и 23-годишната Виктория Аратинова от Гоце Делчев, обвинени за смъртта на Васил Василев.

Съдът призна Николай за виновен,

че като извършител в съучастие с Виктория на 2 август 2023 г. умишлено е умъртвил Васил Василев - Мешанлията, на 41 г., от Гоце Делчев, чрез пробождане с нож, като престъплението е извършено при условията на опасен рецидив. Наказанието му е 20 г. затвор.

Виктория пък е призната за виновна, че като помагач умишлено е улеснила Николай да умъртви Васил - давала му съвети и е уговорила по телефона среща с убития, после отвела извършителя до мястото на срещата в Гоце Делчев. Жената получи 6 г. лишаване от свобода. Оправдана е по повдигнатото обвинение, че е поела обещания към партньора си да му помогне след престъплението, като измие ножа и го скрие. 23-годишната Виктория Аратинова повикала на среща бившия си приятел.

Адвокатите на двамата ще обжалват присъдите пред Софийския апелативен съд.

Година преди кървавото престъпление Виктория и Васил прекратяват връзката си. Мъжът обаче продължил да я притеснява с обаждания по телефона. После и с коментари в социалните мрежи по неин адрес - обиждал я, че е "леко момиче", и я злепоставял.

Междувременно момичето се запознало с Николай и заживяло с него в София. После отношенията им се обтегнали и Виктория се върнала при майка си в Гоце Делчев. Но в края на юли 2023 г. приятелят пристигнал при нея и двамата се преместили в къщата на баба . Тя му показала коментарите на бившия си приятел и столичанинът решил да потърси възмездие.

През нощта на 2 август Николай казал на Виктория да пише на Васил и да му предложи да се срещнат. Тя го направила, след това се обадила и по телефона на бившето си гадже с предложение да се видят. Първоначално той отказал, но при нов разговор по телефона се съгласил да се видят на ул. "Полк. Борис Дрангов" в Гоце Делчев.

Мешанлията пристигнал на уреченото място

с тротинетка около 1,47 ч, там го чакали бившата му приятелка и новото гадже. В тъмнината Николай изскочил и забил ножа в шията на Васил. Раненият побегнал, но била срязана сънната му артерия и заради остра кръвозагуба паднал и починал на улицата.

Двойката избягала от местопрестъплението и се прибрала в дома на бабата на момичето. Там Виктория

измила ножа и го скрила под седалката на фотьойла

в жилището. След това с първия автобус в 4 сутринта двамата отпътували за София, където били задържани от полицията. 41-годишният Васил Василев - Мешанлията отишъл с тротинетка на мястото на срещата.

Пред съда обяснили, че не са бягали, а е трябвало да пристигнат рано в столицата, защото там Николай бил барман в заведение в центъра и трябвало да застъпи първа смяна.

Двамата бяха оставени за постоянно в ареста, по-късно за Виктория мярката е заменена с домашен арест.

Освен преглед на телефонните обаждания ключов момент за разкриване на престъплението са оказаха записи от камери, на които се вижда как двамата се отдалечават тичешком от престъплението. Виктория е разпозната по походката, защото по рождение тя е със скъсен около 8 см крак.

В хода на съдебните заседания двамата подсъдими не са дали обяснения и не се признават за виновни. В залата стана ясно, че и убиецът, и жертвата са с богато криминално минало.

Николай е осъждан 10 пъти за престъпления от общ характер,

като последното му наказание "лишаване от свобода" изтърпял през август 2022 г. Регистриран е за кражби, грабежи, наркотици, нанасяне на средна телесна повреда. Има 8 полицейски регистрации в Несебър, Трявна, Приморско, няколко РУ-София.

Убитият пък е регистриран за кражби, грабежи, наркотици, кражби на коли. Има 15 присъди, 14 от които са от съда в Гоце Делчев и една от Окръжния съд в Благоевград. 11 от тях са ефективни, последно е лежал в затвора в Бобов дол през 2019 г.

Виктория е позната на криминалистите като лице, което употребява наркотици, но е задържана само веднъж в полицията преди 5 г. Разпитани свидетели са казали, че и тримата употребяват наркотици. След извършване на престъплението са взети кръвни проби на двамата обвиняеми за изследване за наличие на алкохол и наркотици, защото имало данни, че в момента на извършване на престъплението са били употребили дрога, казаха тогава от прокуратурата. Резултатите от

кръвните проби се оказаха отрицателни

Като частен обвинител в съдебния процес бе конституирана сестрата на убития Елеонора.

"Няма да протестираме присъдата, освен ако прокуратурата не го направи. Наказанията смятаме, че са справедливи. Все пак убиецът получи 20 г. затвор, а момичето - 6 г. Тя реално няма отношение към убийството. По-скоро си е мислила, че Николай ще сплаши или набие Васил, но не е допускала, че ще го убие.

Не сме предявили граждански иск за обезщетение, за да не забавяме допълнително хода на наказателното производство. След окончателното решение на съда ще преценим дали да внесем граждански иск.

Ще проверим какви имоти има на името на Станев, защото, ако се окаже, че няма имущество, ще е безпредметно да водим дела и да се правят разходи, без да може да се получи някаква кръвнина", коментира адвокатът на Елеонора Рангел Бараков.