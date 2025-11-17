Министерството на транспорта: Ползваме напълно законно служебните паркоместа съгласно сключени договори

Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) ползва служебни паркоместа на основание действащо споразумение със Столична община, практика предвидена в законодателството и приложима както за държавните институции, така и за частни фирми, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От МТС уточняват, че споразумението със Столична община е сключено през 2006 г. и към момента е в сила. Документът дава право на министерството да използва 20 паркоместа пред сградата му. По информация на ведомството от декември 2021 г. общината не е издавала фактури за тези паркоместа, въпреки че МТС неколкократно е отправяло запитвания. „Министерството няма как да извърши плащания, докато Столична община не издаде необходимите финансови документи“, посочват от пресцентъра, предаде БТА.

От МТС определят днешната акция, свързана с паркирането пред сградата, като „нескопосан опит да се отклони вниманието от драстичното увеличение на цените за паркиране“. От министерството допълват, че преди да се правят подобни публични действия, е необходимо Столична община да изпълни собствените си задължения по договора. Ако общината смята условията за неизгодни, е следвало да поиска промяна или прекратяване по установения ред, отбелязват още от ведомството.

В съобщението се допълва, че в сградата на МТС се помещават и други администрации, подчинени на министерството, които извършват ежедневна контролна дейност – ИА „Автомобилна администрация“, ИА „Железопътна администрация“, ИА „Морска администрация“ и ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“. „Тези паркоместа не са за удобство, а за служебни автомобили, които ежедневно осъществяват инспекции и проверки“, заявяват от министерството.

По-рано през деня общинските съветници от „Спаси София“ – Борис Бонев, Андрей Зографски и Стефан Спасов – заявиха на брифинг пред Министерството на транспорта, че институциите ползват над 1000 паркоместа в центъра на София. Те посочиха като пример 20-те служебни места на ул. „Ген. Гурко“, предоставени на МТС по споразумение от 26 юли 2006 г. По думите на Бонев документът е подписан между тогавашния кмет Бойко Борисов и Министерството на транспорта и определя цена от 100 лева годишно за всяко от тези места. От „Спаси София“ твърдят, че за периода от 2006 г. досега това е довело до пропуснати приходи за Столична община в размер на около 2,5 млн. лева. Групата настоя министърът на транспорта Гроздан Караджов да предприеме действия и да намали броя на служебните паркоместа, така че те да съответстват на нормите, заложени в общинската наредба.