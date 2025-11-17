ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Злодей от “Изкуплението Шоушенк” позира с първа ст...

Времето София 20° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21734951 www.24chasa.bg

Явор Божанков: Легализацията на марихуаната може да носи приходи в бюджета

2108
Явор Божанков СНИМКА: Николай Литов

Нашето законодателство изглежда като от XIX век, посочва той

Случаят със задържаното дете на Кънев за цигара марихуана трябва да отвори публичен дебат само в една посока: адекватно ли е българското законодателство? Краткият отговор е - не. Легализацията може да носи приходи в бюджета, а строгата държавна регулация – повече сигурност. Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Ето какво още пише той: 

В най-развитите държави съществуват различни режими. В Испания, Нидерландия, Германия и редица щати в САЩ употребата е легална – с различни ограничения. В страни като Израел това е административно нарушение, наказуемо с глоба.

Първият важен въпрос е: представлява ли това деяние реална обществена опасност?

У нас много прояви с несъмнена обществена опасност не са криминализирани или се търпят. Но цигара марихуана се преследва по наказателен ред: задържане, досъдебно производство (с изключение на маловажните случаи).

Марихуаната носи рискове за здравето, включително психичното, а развитието на технологиите ескалира тези рискове. Вместо образование, информираност и превенция – ние започваме от наказанието.

Легализацията може да носи приходи в бюджета, а строгата държавна регулация – повече сигурност. Напредналите страни го направиха успешно. Но процесът е тежък, а ние дори не сме в началото на този разговор.

Индустриалната конопена култура с висока добавена стойност отдавна се преработва в Северна Македония и Румъния. В България – не. За медицинската употреба дори не говорим. Изоставаме във всяко отношение.

И това не ни е направило страна без проблеми. Напротив – проблемите са по-тежки, макар и непризнати.

Нашето законодателство изглежда като от XIX век. МВР прилага закона такъв, какъвто е. Съдилищата правораздават според него. Вината не е в тях.

Този дебат трябва да се проведе.

Обществото вече е готово за него.

Въпросът е: готов ли е законодателят? 

Случаят със задържаното дете на Кънев за цигара марихуана трябва да отвори публичен дебат само в една посока: адекватно...

Публикувахте от Явор Божанков в Понеделник, 17 ноември 2025 г.

Синът на евродепутата Радан Кънев бе задържан след рутинна проверка, след като у него открили марихуана, колкото за една цигара. 

След случая Кънев заяви, че семейството му оказват пълно съдействие на разследването и изразява несъгласие с практиката непълнолетни да бъдат задържани при подобни случаи. 

"За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход", коментира още Кънев.

Явор Божанков СНИМКА: Николай Литов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"