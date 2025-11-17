Явор Божанков: Легализацията на марихуаната може да носи приходи в бюджета

Нашето законодателство изглежда като от XIX век, посочва той
Случаят със задържаното дете на Кънев за цигара марихуана трябва да отвори публичен дебат само в една посока: адекватно ли е българското законодателство? Краткият отговор е - не. Легализацията може да носи приходи в бюджета, а строгата държавна регулация – повече сигурност. Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.
Ето какво още пише той:
В най-развитите държави съществуват различни режими. В Испания, Нидерландия, Германия и редица щати в САЩ употребата е легална – с различни ограничения. В страни като Израел това е административно нарушение, наказуемо с глоба.
Първият важен въпрос е: представлява ли това деяние реална обществена опасност?
У нас много прояви с несъмнена обществена опасност не са криминализирани или се търпят. Но цигара марихуана се преследва по наказателен ред: задържане, досъдебно производство (с изключение на маловажните случаи).
Марихуаната носи рискове за здравето, включително психичното, а развитието на технологиите ескалира тези рискове. Вместо образование, информираност и превенция – ние започваме от наказанието.
Индустриалната конопена култура с висока добавена стойност отдавна се преработва в Северна Македония и Румъния. В България – не. За медицинската употреба дори не говорим. Изоставаме във всяко отношение.
И това не ни е направило страна без проблеми. Напротив – проблемите са по-тежки, макар и непризнати.
Нашето законодателство изглежда като от XIX век. МВР прилага закона такъв, какъвто е. Съдилищата правораздават според него. Вината не е в тях.
Този дебат трябва да се проведе.
Обществото вече е готово за него.
Въпросът е: готов ли е законодателят?
Синът на евродепутата Радан Кънев бе задържан след рутинна проверка, след като у него открили марихуана, колкото за една цигара.
След случая Кънев заяви, че семейството му оказват пълно съдействие на разследването и изразява несъгласие с практиката непълнолетни да бъдат задържани при подобни случаи.
"За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход", коментира още Кънев.