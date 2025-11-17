Явор Божанков: Легализацията на марихуаната може да носи приходи в бюджета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нашето законодателство изглежда като от XIX век, посочва той

Случаят със задържаното дете на Кънев за цигара марихуана трябва да отвори публичен дебат само в една посока: адекватно ли е българското законодателство? Краткият отговор е - не. Легализацията може да носи приходи в бюджета, а строгата държавна регулация – повече сигурност. Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Ето какво още пише той:

В най-развитите държави съществуват различни режими. В Испания, Нидерландия, Германия и редица щати в САЩ употребата е легална – с различни ограничения. В страни като Израел това е административно нарушение, наказуемо с глоба.

Първият важен въпрос е: представлява ли това деяние реална обществена опасност?

У нас много прояви с несъмнена обществена опасност не са криминализирани или се търпят. Но цигара марихуана се преследва по наказателен ред: задържане, досъдебно производство (с изключение на маловажните случаи).

Марихуаната носи рискове за здравето, включително психичното, а развитието на технологиите ескалира тези рискове. Вместо образование, информираност и превенция – ние започваме от наказанието.

Легализацията може да носи приходи в бюджета, а строгата държавна регулация – повече сигурност. Напредналите страни го направиха успешно. Но процесът е тежък, а ние дори не сме в началото на този разговор.

Индустриалната конопена култура с висока добавена стойност отдавна се преработва в Северна Македония и Румъния. В България – не. За медицинската употреба дори не говорим. Изоставаме във всяко отношение.

И това не ни е направило страна без проблеми. Напротив – проблемите са по-тежки, макар и непризнати.

Нашето законодателство изглежда като от XIX век. МВР прилага закона такъв, какъвто е. Съдилищата правораздават според него. Вината не е в тях.

Този дебат трябва да се проведе.

Обществото вече е готово за него.

Синът на евродепутата Радан Кънев бе задържан след рутинна проверка, след като у него открили марихуана, колкото за една цигара.

След случая Кънев заяви, че семейството му оказват пълно съдействие на разследването и изразява несъгласие с практиката непълнолетни да бъдат задържани при подобни случаи.

"За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход", коментира още Кънев.