Обраха звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари". Кражбата е станала в сърцето на София на ул. "Пиротска" посред бял ден в неделя.

От студиото са откраднати дискове с целия видео и звуков архив на най-стария ни ансамбъл "Гоце Делчев".

Охранителните камери са запечатали как в 15.15 ч. крадецът съвсем спокойно влиза в сградата на ъгъла на столичните улици "Пиротска" и "Вашингтон" и се качва на третия етаж, пише БНТ.

"По същото време аз съм на друг етаж. Провеждам уроци по ударни инструменти", заяви Калоян Павлов, ансамбъл "Чинари".

Крадецът стига до вратата на звукозаписното студио и я разбива. Влиза вътре и започва да събира всичко, което лесно може да се изнесе.

"И абсолютно не бърза, стои около 20 - 22 минути. Взима всичката дребна електротехника. Всички хард дискове, три звукови карти, дигитален пулт, безжични микрофони", допълни Калоян Павлов.

Дори от студиото взел калъф за инструмент, в който събрал откраднатото, за да го изнесе по-лесно.

"И си излиза съвсем спокойно, даже по стълбите не ползва асансьор. Не бърза, нито си крие лицето. Излиза и така", коментира Калоян Павлов, ансамбъл "Чинари".

Тръгва по ул. "Пиротска", посока бул. "Христо Ботев", където според наши източници се опитва да пласира част от откраднатото в заложна къща, която е отказала да приеме вещите. За хората от "Чинари" най-ценно е съдържанието на дисковете.

"Това е целият видео и аудио архив на най-стария ансамбъл "Гоце Делчев" и на ансамбъл "Чинари" с 32-годишна история, спектакли, записи, включително и всички, излъчени по БНТ. Всичко това го нямаме", сподели Калоян Павлов, ансамбъл "Чинари".

От ансамбъла молят, ако някой откупи дисковете да не ги форматира и да запази записите на тях.

"На нас информацията ни е най-ценното. Техниката, както се казва да сме живи и здрави, ще си изработим и пак ще си купим, надявам се", каза още Калоян Павлов, ансамбъл "Чинари".

Хора от района казват, че често са виждали крадеца по "Пиротска" и съседните улици.