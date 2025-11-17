ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1000 паркоместа в центъра на София окупирани о...

Условна договори крадец от Пловдивско, задигнал агне, евтини бижута и неработеща техника

Никола Михайлов

[email protected]

Кметството на село Борец

Разбил и кафемашина, от която взел 100 лева

Споразумение за условна присъда сключи крадец, извършил три посегателства за 8 дни в пловдивското село Борец. Пострадалите от обирите му са двама местни жители и фирма за вендинг машини. 

На 13 май м.г. той влязъл с взлом в имот, от който голям брой предмети за общо 380 лв. Сред откраднатото били неработещи навигация за автомобил и MP3 устройство, синджир и гривна от неблагороден метал, сребърен пръстен, телевизор, различни инструменти за дома и велосипед. 5 дни по-късно от друг човек задигнал 25-килограмово агне, а след още 3 взел монетника на кафемашина, в който имало 100 лв. 

Наказанието, което договорил, е година и 10 дни с 36 месеца изпитателен срок. Трябва да плати 303,92 лв. разноски по делото. 

Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

