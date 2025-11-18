Горски започнаха обходи за прогонване на мечката, появила се на улица в Карлово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два патрула горски са започнали нощни обходи за прогонване на мечката, която беше заснета да тича преди три дни по улица в Карлово.

"Ние сме на крайна улица и се страхуваме", казва Асие Манаф пред bTV.

Горските се насочват към местата на предполагаемото мечо скривалище, започват да вдигат шум, но не откриват мечка.

"Патрули на горските минават постоянно", казва Златьо Кличев.

"Няма място за паника, но някой храни мечките и те затова влизат в населените места. Оставят им плодове, зеленчуци, даже домашно сладко. Това не е правилно", казват горски.