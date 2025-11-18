ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веолия Енерджи Варна обяви начало на отоплителен с...

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21736050 www.24chasa.bg

Горски започнаха обходи за прогонване на мечката, появила се на улица в Карлово

1404
Мечка Снимка: Pixabay

Два патрула горски са започнали нощни обходи за прогонване на мечката, която беше заснета да тича преди три дни по улица в Карлово. 

"Ние сме на крайна улица и се страхуваме", казва Асие Манаф пред bTV.

Горските се насочват към местата на предполагаемото мечо скривалище, започват да вдигат шум, но не откриват мечка.

"Патрули на горските минават постоянно", казва Златьо Кличев. 

"Няма място за паника, но някой храни мечките и те затова влизат в населените места. Оставят им плодове, зеленчуци, даже домашно сладко. Това не е правилно", казват горски.

Мечка Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"