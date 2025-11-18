ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веолия Енерджи Варна обяви начало на отоплителен с...

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21736123 www.24chasa.bg

Бащата на Сияна: Гражданското ми движение цели да притиска политиците

1220
Николай Попов КАДЪР: БНТ

Гражданското движение, което основавам, не е политически проект. То има за цел да притиска политиците. Защото, за да си вършат те работата, трябва да бъдат притискани с протести или по друг начин, например с медии. Това съобщи пред БНТ бащата на Сияна Николай Попов. Детето загина в жестока катастрофа с тир на пътя Радомирци - Телиш на 31 март.

"Единствената цел на движението ще е търси справедливост, да оказва натиск и да дава решения, включително да води диалог, за да имаме промяна. Това е моята мисия, която съм приел след това, което ми се случи", посочи още той. 

"Гражданското движение, което ще създам е отворено за всякакви хора. Това няма да е партия. Ще ни обединява едно много важно нещо - доброто. Само заедно може да направим така желаната промяна", обяви Попов преди дни в социалните мрежи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Николай Попов КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"