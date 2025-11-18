ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Гълъбово глътна топче с пико, за да избегне...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21736217 www.24chasa.bg

Един е загинал и 17 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

1676
Катастрофа. Снимката е илюстративна. Снимка: 24 часа

Един човек е загинал, а 17 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от МВР. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 14.

В София са регистрирани 20 леки катастрофи и четири тежки, загинали няма, а ранени са петима души.

От началото на месеца са станали 281 катастрофи с 27 загинали и 354 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5913, загиналите са 400, а ранените 7365. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Катастрофа. Снимката е илюстративна. Снимка: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"