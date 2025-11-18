Политолог: Изборът на Спецов е гросмайсторски ход на Борисов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бюджетът е опит да се купи любовта на избирателите. Той е ляв. Въпросът е кой ще плаща сметката. Това каза по Нова телевизия политологът доц. Петър Чолаков. Според него хоризонтът е президентските избори догодина. Икономически обаче нещата не изглеждали зле към момента.

Бюджетът е изпитание, ще ни се тества търпението, коментира и политологът Любомир Стефанов.

Според доц. Чолаков изборът на Румен Спецов за особен търговски управител на "Лукойл" е "закачка и от него нищо не зависи". Притеснявала го липсата на компетентност.