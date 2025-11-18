ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Гълъбово глътна топче с пико, за да избегне...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21736273 www.24chasa.bg

Политолог: Изборът на Спецов е гросмайсторски ход на Борисов

1680
Петър Чолаков КАДЪР: NOVA NEWS

Бюджетът е опит да се купи любовта на избирателите. Той е ляв. Въпросът е кой ще плаща сметката. Това каза по Нова телевизия политологът доц. Петър Чолаков. Според него хоризонтът е президентските избори догодина. Икономически обаче нещата не изглеждали зле към момента.

Бюджетът е изпитание, ще ни се тества търпението, коментира и политологът Любомир Стефанов.

Според доц. Чолаков изборът на Румен Спецов за особен търговски управител на "Лукойл" е "закачка и от него нищо не зависи". Притеснявала го липсата на компетентност.

Петър Чолаков КАДЪР: NOVA NEWS
Любомир Стефанов КАДЪР: NOVA NEWS
Любомир Стефанов КАДЪР: NOVA NEWS
Петър Чолаков КАДЪР: NOVA NEWS
Любомир Стефанов КАДЪР: NOVA NEWS
Любомир Стефанов КАДЪР: NOVA NEWS
Петър Чолаков КАДЪР: NOVA NEWS
Любомир Стефанов КАДЪР: NOVA NEWS
Любомир Стефанов КАДЪР: NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"