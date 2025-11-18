Пиян без книжка не спря на знак "Стоп", удари друга кола и избяга

Неправособен и пиян водач блъснал автомобила си в село Кардам и избягал от местопроизшествието, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 18 ноември, около 02:15 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в село Кардам. Установено е, че лек автомобил „Мерцедес" не спира на знак "Стоп" и блъска движещ се по път с предимство лек автомобил "Форд", след което напуска местопроизшествието. Изпратените екипи, установяват в село Чернооково автомобила и водача - мъж на 25 години. Според последвалата справка в информационната система на МВР, водачът е неправоспособен.

При извършената проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 2,18 промила. Автомобилът е иззет по надлежния ред. С полицейска мярка за срок до 24 часа водачъта е задържан в Районното управление на МВР в Генерал Тошево.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

Предния ден, около 22:20 часа в град Добрич при проверка на пикап "Тойота", управляван от 31-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.