ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Гълъбово глътна топче с пико, за да избегне...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21736443 www.24chasa.bg

Пиян без книжка не спря на знак "Стоп", удари друга кола и избяга

Дияна Райнова

1172
Полиция Кадър: МВР

Неправособен и пиян водач блъснал автомобила си в село Кардам и избягал от местопроизшествието, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 18 ноември, около 02:15 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в село Кардам. Установено е, че лек автомобил „Мерцедес" не спира на знак "Стоп" и блъска движещ се по път с предимство лек автомобил "Форд", след което напуска местопроизшествието. Изпратените екипи, установяват в село Чернооково автомобила и водача - мъж на 25 години. Според последвалата справка в информационната система на МВР, водачът е неправоспособен.

При извършената проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 2,18 промила. Автомобилът е иззет по надлежния ред. С полицейска мярка за срок до 24 часа водачъта е задържан в Районното управление на МВР в Генерал Тошево.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

Предния ден, около 22:20 часа в град Добрич при проверка на пикап "Тойота", управляван от 31-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция Кадър: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"