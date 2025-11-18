Спипаха асеновградчанин да шофира пиян за втори път, ще лежи в затвора

Седнал зад волана с 2,23 промила

Асеновградчанин ще лежи 10 месеца в затвора при първоначален строг режим, след като на 14 ноември т. г. е засечен да шофира пиян. Той бил спрян за проверка зад волана на фолксваген, дрегерът отчел употреба на алкохол, после водачът дал кръвна проба и резултатът бил 2,23 промила. Бил задържан и вчера - на третия ден, признал вината си.

Той вече е осъждан за същото престъпление - през 2023 г. Затова и сега наказанието е ефективно. Отделно ще трябва да плати глоба от 1000 лв., разноските по делото от 270 лв., остава и без книжка за 2 години. Колата ще бъде конфискувана.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.