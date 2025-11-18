ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Гълъбово глътна топче с пико, за да избегне...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21736481 www.24chasa.bg

Спипаха асеновградчанин да шофира пиян за втори път, ще лежи в затвора

24 часа Пловдив онлайн

1152
Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Седнал зад волана с 2,23 промила

Асеновградчанин ще лежи 10 месеца в затвора при първоначален строг режим, след като на 14 ноември т. г. е засечен да шофира пиян. Той бил спрян за проверка зад волана на фолксваген, дрегерът отчел употреба на алкохол, после водачът дал кръвна проба и резултатът бил 2,23 промила. Бил задържан и вчера - на третия ден, признал вината си.

Той вече е осъждан за същото престъпление  - през 2023 г. Затова и сега наказанието е ефективно. Отделно ще трябва да плати глоба от 1000 лв., разноските по делото от 270 лв., остава и без книжка за 2 години. Колата ще бъде конфискувана.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.  

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"