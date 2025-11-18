ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Гълъбово глътна топче с пико, за да избегне...

Калин Стоянов: Радев използва шкодата само пред публика, пътува с ново БМВ (Снимки, видео)

Снимката, за която Калин Стоянов твърди, че е на кортежа на Радев СНИМКА: Фейсбук/Калин Стоянов

"Президентът Румен Радев използва специално закупена „Шкода" само и единствено пред камери и публика, на предварително подбрани мероприятия. В останалите случаи се вози в лъскави лимузини и високопроходими луксозни джипове, в което само по себе си няма нищо лошо, тъй като му се полага по закон, но е крайно време този фарс и PR акция да приключат". 

Това твърди във фейсбук профила си депутатът от ДПС - Ново начало и бивш вътрешен министър Калин Стоянов

Бившият министър е публикувал и кадри, за които твърди, че са от кортежа на Радев. 

"В неделя (16.11.2025 г.) вечерта, около 19:30 часа, на автомагистрала „Тракия", непосредствено преди София, е засечен кортежът на Радев, който „тактично" е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7, съпровождано от два високопроходими джипа.

Вчера през деня същите автомобили са забелязани да напускат сградата на президентството, а автомобилът, предназначен само за снимки - прословутата Шкода, отново липсва. В подкрепа на горното публикувам кратко клипче и две снимки", пише той. 

Стоянов също така твърди, че президентската администрация продължава "ежедневно и нерегламентирано" да използва автомобили и шофьори на НСО. 

Снимката, за която Калин Стоянов твърди, че е на кортежа на Радев СНИМКА: Фейсбук/Калин Стоянов

Както отбелязах преди време, разединителят на българското общество Румен Радев използва специално закупена „Шкода“ само...

Публикувахте от Калин Стоянов в Понеделник, 17 ноември 2025 г.

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"