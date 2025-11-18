ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж от Гълъбово глътна топче с пико, за да избегне...

Времето София 18° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21736596 www.24chasa.bg

Закопчаха домашен насилник, нахвърлил се върху 87-годишния си дядо

Дима Максимова

[email protected]

496

28-годишен от Свищов е задържан за причиняване на телесна повреда на своя дядо в условията на домашно насилие. Сигнал за случая е получен в понеделник сутринта, съобщи полицията. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че между младият мъж и 87-годишният му дядо е възникнала разпра, при която възрастният мъж е бил блъснат няколко пъти. В резултат на това е получил рани в областта на ръката. След намесата на полицията внукът му е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.  Според близки до семейството внукът бил наркозависим и често се държал агресивно.

По случая е образувано досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"