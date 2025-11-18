Арест за македонец с българско гражданство, търсен от Германия за измама и трафик на мигранти

Македонец с българско гражданство, търсен от Германия за измама и трафик на мигранти, е арестуван на ГКПП Гюешево, на влизане в България. Той е издирван с Европейска заповед за арест.

Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на Д. Й., български гражданин, роден и живеещ в Република Северна Македония, издирван с Европейска заповед за арест. Тя е издадена на 07.10.2025 г. от съд в гр. Вюрсбург, Р. Германия. Д. Й. се издирва за провеждане на наказателно производство за измама и за подпомагане на нелегалната миграция, като за посоченото престъпление е предвидено наказание до 10 години лишаване от свобода, се посочва в искането на Окръжна прокуратура. Лицето е задържано на 14.11.2025 г. от органите на ГПУ Гюешево, при влизането му в Република България от Република Северна Македония.

Д. Й. оспорва направеното искане за задържане под стража и моли за налагане на по-лека мярка. Защитата счита, че при наличните данни искането следва да бъде оставено без уважение.

В мотивите си Окръжен съд Кюстендил посочва, че е налице Европейска заповед за арест, има реална опасност от укриване на Д. Й. Мъжът, макар да е бил свързан чрез дейността си с Германия, е в неизвестност за германските власти. Наказателното преследване е за множество престъпления по вид и брой. Същевременно, от обясненията му се установява, че семейството – съпруга и малко дете, живеят в Р. Северна Македония, а Д. Й. постоянно пътува, не е трайно установен в страната, по начин, който да гарантира провеждането на същинското производство.

Съдът приема, че единствено мярка за неотклонение „Задържане под стража" може да гарантира участието на исканото за задържане лице в същинското производство по ЕЗА, което участие е задължително. Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.