Аномалията фьонов ефект е причинила отклонението на полетите в София

Бурният вятър през вчерашния ден създаде сериозни проблеми с полетите на столичното летище "Васил Левски" в понеделник.

"Фьоновият ефект - аномалията, която се случи вчера и продължава все още, води до много сериозен южен вятър от почти 100 км/час и с много неориентирана посока на пистата", обясни пред БНТ заместник-генералният директор на ДП "Ръководство въздушно движение" Иван Дяксов.

"Наистина беше много сериозен ден, който колегите, които работят повече от 25 години, вчера на работните места казаха, че не си спомнят", допълни той.

"Шест полета бяха отклонени на запасни летища, пет полета бяха отменени. В подобни случаи винаги решението за кацане е на командира. Задачата на нашите ръководители-полети е да предоставят адекватната информация - това именно е скорост и посока на вятъра, тъй като ние получаваме тази информация в момента на пистата, но тя се различава малко от тази, която е на подходите за кацане. Но решението за минаване на втори кръг, за отклоняване към запасно летище, е на командира на самолета и съгласувано с техния оперативен център", каза Дяксов.

Зам.-генералният директор на ДП "Ръководство въздушно движение" уточни, че част от пренасочените полети заради силния вятър вече са се върнали на летището в София. Той добави, че и в момента духа силен вятър с пориви до 60 км/ч, но няма отклоняване на полети. И отправи препоръка към пътниците при подобни явления да запазят спокойствие.