ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп към репортерка: Тихо. Тихо, прасенце (Видео)

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21736838 www.24chasa.bg

Светлан Стоев е назначен за посланик на България в Швейцария

2372
Светлан Стоев

Президентът Румен Радев е издал указ, с който назначава Светлан Христов Стоев за посланик на България в Швейцария със седалище в Берн. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник". 

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

С друг указ Ради Драгнев Найденов е освободен от длъжността посланик в Швейцария, пише БТА. 

През октомври Никола Георгиев Николов беше назначен за посланик в Армения, Елеонора Димитрова Димитрова - в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов - в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.

Светлан Стоев е български дипломат, министър на външните работи на България в двете служебни правителства на Стефан Янев. 

Светлан Стоев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"