Велико Търново чака снега с 36 машини и 1600 т материали против лед

36 машини са в пълна готовност да излязат по улиците на Велико Търново при снеговалеж и зимна обстановка. С 1600 тона инертни материали разполага фирмата по снегопочистване и зимна поддръжка, с която Общината има сключен договор по реда на ЗОП – сол, пясък, както и специална течност против заледяване. 24-часовите дежурства стартираха на 15 ноември, оповестиха от местната управа.

Град Велико Търново е в пълна готовност да посрещне зимата, същото важи и за населените места от общината. Това стана ясно по време на работна среща по темата, провела се под ръководството на заместник-кмета на Старата столица Мариела Цонева. Представители на дружествата по зимна поддръжка, оператори за ток, вода и газ, Областното пътно управление и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" представиха своите планове и техническа организация при зимни обстановки.

За град Велико Търново са осигурени 14 снегорина, 13 комбинирани машини за чистене на сняг и разпръскване на пясък и сол, 7 самосвала, 2 фадроми. Два са снегорините с малки габарити, подходящи за старата градска част и тесни улици. Наличните материали са 1000 тона сол, 500 тона смес от пясък и сол и 100 тона специална течност против лед.

Тротоарите, парковете и обществените пространства са ангажимент на Общинско предприятие „Зелени системи". 85 работници ще излизат на терен, осигурени достатъчно количества пясък и сол. ОП „Зелени системи" има 8 машини – „Бобкат", малобаритни снегорини и машини от типа Райдер.

За пътищата извън Велико Търново, само за територията на общината, са осигурени 1700 тона сол и пясък, както и 90 тона химическа смес. Със 73 машини разполага дружеството за зимна поддръжка на пътната мрежа в областта.

Своята готовност заявиха също от „Енерго Про" – 20 екипа са сформирани за аварии, в готовност за 25 специализирани автомобила. 90% от всички 700 трафопоста са обслужени, дейностите по останалите 10% от съоръженията ще приключват до края на тази седмица. Оформени са просеки на 500 декара площ по електропроводната мрежа. От „ВиК Йовковци" гарантираха, че няма никакви притеснения за качеството на питейната вода, всички резервоари и съоръжения са преминали през задължителната дезинфенкция.