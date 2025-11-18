В Община Шумен ще се инвестират над 22,7 млн. лева за модернизирането на училища

Средствата са част от общо над 102 млн. лв, които ще се инвестират в Шумен по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)

Община Шумен осигури финансиране в размер на 22 725 000 лева за модернизирането на училища в общината. Средствата са част от общо над 102 млн. лв, които ще се инвестират в Шумен по трите Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), финансирането по които бе утвърдено на 29.10.2025 г. и ще се изпълняват през 2026 г. – 2027 г.

По Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) и „Образование“ са включени дейности за осъществяване на преход към въглеродно-неутрален град Шумен чрез модернизация на обекти от училищното образование в град Шумен. Дейността ще се изпълнява в VI ОУ „Еньо Марковски, III ОУ „Димитър Благоев“, II ОУ „Д-р П. Берон“, СУ „Й. Е. Български“, СУ „Сава Доброплодни“, СУ „П. Волов“, ППМГ „Н. Попович“ и СУ "Трайко Симеонов“. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени: модернизация на сградите и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, облагородяване на дворни пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда. Предвидено е и закупуване на 4 училищни електробуса със зарядни станции. Стойността за модернизацията на сградите на учебните заведения и закупуването на автобусите възлиза на 16 110 000 лв. по трите КИТИ общо.

В КИТИ е заложено обновяване и модернизация на спортна и енергийно неефективна инфраструктура в Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен. Включени са ремонтни дейности и модернизация, въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на физкултурния салон и топлата връзка на училището, както и частично обновяване на прилежащата към тях сграда с работилници. Ще се направи и реконструкция на спортната площадка. Общата стойност на дейностите е 550 000 лева.

Заложено е и изпълнение на дейности в подкрепа на процеса по десегрегация, превенция на вторична сегрегация и недопускане на дискриминация в училища в община Шумен. Ще се реализират съвместни инициативи между училищата СУ „П. Волов“, ППМГ „Н. Попович“, СУ „Трайко Симеонов“, VI ОУ „Е. Марковски“ и III ОУ „Д. Благоев“, възлизащи на 500 000 лева.

В КИТИ са предвидени средства и за Скаутският клуб „Мадарски конник“, както и за едно училище с висока концентрация на уязвими групи (ПГССХТ – Шумен) и три училища без концентрация на уязвими групи (II ОУ „Д-р П. Берон“, СУ „Й. Е. Български“ и СУ „Сава Доброплодни“). Заедно те ще осъществяват инициативи за укрепване на културен диалог, толерантност и взаимно уважение между ученици от различни училища и общности комбинирано с мерки за образователна инфраструктура по ПРР. Финансирането е в размер на 250 000 лева.

Ще бъде насърчено дуално обучение и допълнителната професионална подготовка за учениците от СУ „Трайко Симеонов“ със сумата от 250 000 лв. За ПГССХТ – Шумен са предвидени също 250 000 лв. за връзката образование - пазар на труда.

Още 4 815 000 лв. са заложени за осигуряване на равен достъп до средни, профилирани и професионални гимназии в Шумен за ученици от отдалечени населени места. По това направление ще се извърши цялостен ремонт на Средношколско общежитие № 2, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на помещенията, изграждане на достъпна архитектурна среда, облагородяване на зелените площи пред общежитието, доставка на обзавеждане и др.

Общата стойност на инвестициите, които ще се извършат по трите КИТИ до 2028 г., в училищата в община Шумен е 22 725 000 лв. Това са дейности, планирани от Община Шумен съвместно с учебните институции още при подаването на проектите на Концепциите. Финансирането е одобрено от Регионалния съвет за развитието на Североизточния регион на 29 октомври 2025 г.